"فرج" عن صفحة كتبت "خلي حماية المستهلك ترد عليك": هتشرف في المحكمة

أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لم يصل للفترة التي يرضى عنها بخصوص تعامله وحله لشكاوى المواطنين.

وقال فرج خلال لقائه في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الفترة الحالية طويلة وأنه غير راضٍ عنها مطلقًا لافتًا أنهم اختصروا المسافات وأصبحوا يحولوا الشكاوى على الشركات لسرعة حلها ومتابعة تصرف الشركات في الشكوى.

وعلق رئيس جهاز حماية المستهلك على جملة "أنبوكس" التي ترددها صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي: "محسسني انه هياخدني على حتة وهم وهيقولي سر حربي"، مشددًا على أن معرفة كل مواصفات السلعة وسعرها حق أصيل للمستهلك، لافتًا إلى أنه تم تحويل شركتين و5 صفحات للنيابة وتم اتهامهم بالجنح عن طريق النيابة العامة.

وتابع: "إحنا بنحذر الصفحات دي وفيه حد كان لطيف جدا من الصفحات دي بيرد على واحد بيقوله حماية المستهلك بتقول مينفعش كلمة إنبوكس ورد عليه قاله خلي حماية المستهلك ترد عليك وإحنا بنقوله هنرد على حضرتك قريب قوي وانت هتشرف في المحكمة الاقتصادية والغرامة من 10 آلاف جنيه لـ2 مليون جنيه".

وأكد فرج أن الجهاز يقدم عددا من الطرق التي يمكن للمواطنين التقدم بالشكاوى من خلالها للحصول على حقهم.

وقال فرج إن الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي ويرسل المستندات عبر "الواتساب"، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى تتعاون مع الجهاز ويتم تحويل الشكاوى على هذه الشركات ومن ثم متابعة تصرف الشركات مع هذه الشكاوى.

وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم التقدم بشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للجهاز ومتابعة مستجدات الشكوى أولا بأول على الموقع، لافتًا إلى أن الجهاز طرح "موبايل أبلكيشن" لتقديم الشكاوى من خلاله.

وأوضح أن آخر خدمة لتلقي شكاوى المواطنين كانت تدشين رقم لتطبيق الواتساب 01281661880، بالإضافة لتلقى الشكاوى في مقرات الجهاز المختلفة.

وأكد فرج أن الجهاز تلقى 63 ألف شكوى فعلية خلال الـ6 شهور الأخيرة، لافتًا إلى أن أبرزها عن السلع المعمرة والهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت والسيارات.