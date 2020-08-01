رئيس حماية المستهلك: ضبط مزرعة دواجن تنتج كمامات وفيها 60 ألف قطعة

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون يغلظ العقوبة على الإعلانات المضللة.

وقال فرج خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الإعلان المضلل الذي يعطي انطباعا غير حقيقي للمستهلك عن السلعة، لافتًا إلى أن الجهاز يرصد هذه الإعلانات عن طريق وحدة الرصد ويتواصلوا مع وزارة الصحة للتأكد من فاعلية هذه المنتجات وحصولها على التراخيص اللازمة ثم تحويل الواقعة للنيابة المختصة.

وأوضح فرج أن الجهاز تابع تصنيع وبيع المطهرات والكمامات في ظل أزمة مجابهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم ضبط مزرعة دواجن تقوم بتصنيع الكمامات وضبطوا فيها 60 ألف كمامة وكميات كبيرة من القماش ويستخدم أقمشة غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أنه تم ضبط هذا المصنع بعد شكوى من كمامات تُباع في إحدى الصيدليات وتتبعوا مصدر هذه الكمامات إلى أن وصلوا لهذا المصنع.