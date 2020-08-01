"حماية المستهلك" يكشف مدة استرجاع سلعة: تصل لعام كامل

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك يغلظ العقوبة على الإعلانات المضللة.

وقال فرج خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المستهلك له الحق في الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يوما، لافتًا إلى أنه يمكن استرجاع السلعة بعد ذلك بـ30 يوما حال وجود عيب في السلعة ثم بعدها تبدأ فترة الضمان بعد ذلك حال وجود ضمان، مؤكدًا أن المستهلك له حقوق بعد انتهاء فترة الضمان منها أنه يمكنك إصلاح السلعة مرتين، وفي المرة الثالثة يجب استبدالها خلال العام الأول.

وشدد فرج على اهتمام الجهاز بالمستهلك وبالشكاوى التي يتقدم بها، مشيرًا إلى أن الجهاز متواجد في الميادين خلال فترة العيد بسيارات الجهاز بخلاف الحملات المستمرة للجهاز وسيتواجدون في الأماكن التي تشهد تجمعات وفي المولات في معظم المحافظات.