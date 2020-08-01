حماية المستهلك: إلغاء "لو عايز الكول تون دوس نجمة" والاشتراك بخطوتين

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مختص أيضًا بالشكاوى الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن والتي يدفع مقابلها أجرا ماديا.

وقال فرج خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كل الخدمات اللي بتتقدم لكم بمقابل إحنا مسؤولين عنها زي الكهرباء والمية والغاز والقانون مفرقش بين حكومة وقطاع خاص طالما فيه مستهلك وسلعة أو خدمة"، معتبرًا أن الجهاز هو محامي المواطن: "احنا بنتعامل مع المواطن لأننا المحامي بتاعه".

وأكد فرج أنه اجتمع مع شركات الاتصالات لتنسيق وتنظيم فكرة الأسواق الإلكترونية، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا على تنظيم الخدمات التي تقدمها الشركات للمواطن، لافتًا إلى أنه تم التنسيق حول خدمات "الكول تون" و"الجيمز": "مينفعش يطلع لك فلاش لخدمة ولازم تدوسي عليها أو إذا كنت عايز الكول تون دي دوس نجمة"، مؤكدًا أن القانون يشدد على ضرورة أن تكون هذه الخدمات عبر خطوتين وبعد تعريف المستهلك لسعر الخدمة وتكلفيتها والتأكيد بعد معرفته بالأسعار والتكلفة وأن ذلك سيتم تطبيقه خلال 15 يوما.