طبيب يحذر من إهمال الكمامة: مصر أذكى دول العالم في التعامل مع الفيروس

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي بكلية الطب جامعة الزقازيق، إنّ ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا في الأماكن المغلقة أهم من ارتدائها في الشوارع، موضحا أنّه وجد أنّ نسبة كبيرة من المواطنين التزموا بارتدائها، ما أثلج صدره.

وأضاف المر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر تتفق مع جميع دول العالم بالإجراءات الاحترازية، لكننا كنا أكثر ذكاء بعدم إغلاق المؤسسات بشكل كامل، موضحا أنّ هناك مخاطر صحية يجب الاهتمام بها في عيد الأضحى مثل اهتمامنا بكورونا.

وتابع: "بشوف أطفال صغيرين مصابين بحروق نتيجة للعبهم بالألعاب النارية وهذا لا يجوز، أو أطفال مكسورين نتيجة للسباق السيارات، أنا امبارح شوفت كتير وكده ميصحش".

وواصل: "لو مكناش في عيد الأضحى كنت هقول للناس محدش يطلع من بيته، لكن النهاردة عاوز الناس تفرح بالعيد، إحنا خلاص الموجة أوشكت على الانتهاء وفي آخر المعركة، ومش معقولة هنستسلم في آخرها أو نتهاون، يا جماعة الأرقام خارج مصر بتزداد".