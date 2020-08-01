إزالة هنجر على مساحة 4 آلاف متر و33 حالة تعد على الأراضي في كفر الشيخ 

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول في كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية، كما جرى هدم وتدمير هناجر وسور مبني بالطوب على مساحة 4000 متر.

وأكدت المحافظة على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأوضحت في بيان لها، أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.