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الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية

كتب:

محمد عزالدين
10:16 ص | السبت 01 أغسطس 2020
المفاعل النووي الإماراتي

المفاعل النووي الإماراتي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشغيل الإمارات أول مفاعل سلمي للطاقة النووية، وذلك على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

 ودون "آل مكتوم": "نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي".

وتابع: "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز".

واختتم: "الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.. الإمارات شطرت الذرة.. وتريد استكشاف المجرة.. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية.. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل".

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