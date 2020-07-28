طيران الإمارات تتكفل بعلاج وجنازة أي إصابة بكورونا بين ركابها

أعلنت شركة طيران الإمارات، توفيرها تأمينا مجانيا ضد فيروس كورونا المستجد، في مساعيها لجذب عملائها للسفر على متن طائراتها من جديد.

وذكرت الشركة في بيان رسمي، أنّه جرى توفير العلاج الطبي والحجر الصحي في الفندق للركاب، وحتى تكاليف جنازتهم إذا توفوا بسبب إصابتهم بالفيروس التاجي أثناء السفر، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تضررت فيه شركات النقل حول العالم بشدة من خلال إجراءات معالجة الوباء.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجموعة "الإمارات" في بيان: "نعلم أن الناس يتوقون إلى السفر مع إعادة فتح الحدود حول العالم تدريجيا، لكنهم يسعون أيضا إلى المرونة والتأكيدات في حالة حدوث شيء غير متوقع لهم أثناء سفرهم".

وأوضحت الشركة أنّ العرض الذي يسري لمدة 31 يوما من بداية رحلة المسافر سيكون متاحا على الفور ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وهذه التغطية مجانية لجميع عملاء "طيران الإمارات"، بغض النظر عن درجة سفرهم أو الوجهة التي قادمون إليها، ويتم تطبيقها تلقائيا دون الحاجة للتسجيل.

وقالت شركة الطيران ومقرها إمارة دبي الخليجية إنّ التأمين سيغطي النفقات الطبية التي تصل إلى 150 ألف يورو (176500 دولار).

كما ستدفع أيضا تكلفة الحجر الصحي في الفندق لمدة تصل إلى أسبوعين بسعر 100 يورو في اليوم.

وفي حالة وفاة أحد الركاب بسبب مرض (كوفيد-19)، ستوفر الشركة تغطية التأمين 1500 يورو مقابل تكلفة جنازته.

وانخفض الإقبال على السفر بالطائرات في العام الحالي بسبب جائحة "كورونا"، إذ أغلقت الدول حدودها ولا يزال الناس قلقين بشأن احتمالية إصابتهم في الرحلات الجوية أو أثناء السفر.

وكان لإلغاء أو تأجيل الأحداث الكبرى - بما في ذلك الألعاب الأولمبية في اليابان ومؤتمرات الصناعة والمهرجانات الموسيقية - تأثير كبير أيضا على الطلب على الرحلات الجوية.

يذكر أنّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حذر في شهر يونيو من أنّ عام 2020 سيكون الأسوأ على المستوى المالي.