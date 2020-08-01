لا مظاهر لعيد الأضحى بكفر الشيخ.. والمجازر تذبح 400 أضحية مجانا

خلت شوارع وميادين محافظة كفر الشيخ، من مظاهر الاحتفال في اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، وأغلقت الشواطئ بمدينة مصيف بلطيم أبوابها، وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها منعا لدخول المواطنين إلى الشواطئ، كما أغلقت الحدائق وكورنيش النيل أيضا، وخلت الشوارع من المارة والمعيدين.

واستقبلت مجازر المحافظة الـ 19 نحو 400 أضحية حث جرى ذبحها للمواطنين مجاناً، حتى الآن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عمليات ذبح الأضاحي، مشيرًا أن المجازر على مستوى المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان طوال أيام العيد، لضمان سلامة الذبائح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال توزيع الأضاحي.