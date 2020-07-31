السيرك وقصر البارون.. دليلك لخروجات على "قد إيدك" في عيد الأضحى

يحتفل المصريون اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يأتي لأول مرة في ظروف استثنائية تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تحتار الكثير من الأسر المصرية في اختيار مكان مناسب للخروج فيه، يكون غير تقليديًا ومميزًا وبأسعار مناسبة، وأجواء تناسب الأطفال والكبار.

وتستعرض "الوطن" دليلك لـ"خروجة" مختلفة للاحتفال بعيد الأضحى بتكلفة بسيطة "على قد إيدك".

السينما

إذا كنت من هواة دخول السينما، يمكنك اصطحاب عائلتك أو أصدقائك لمشاهدة أحدث الأفلام، بعدد من السينمات المنتشرة بعدد من المناطق، ويبدأ سعر دخول السينما من 40 إلى 150 جنيهًا، ويمكنك التعرف على الأفلام الموجودة حاليًا بدور العرض من هنـــــا.

قصر البارون

ويقع قصر البارون في منطقة قصر الجديدة، إذ شهد خلال الفترة الأخيرة عدد من الترميمات والتطويرات وتم فتح أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطلاب المصريين، ورسوم زيارة بانوراما القصر بتذكرة منفصلة بسعر 20 جنيهًا.

الخروجات بالمراكب والسفن النيلية

تشتهر مصر بالنيل العظيم، وجميع العائلات في القاهرة وخارجها يأتون إلى القاهرة حتى يستمتعوا بنزهة مختلفة في المراكب النيلية، وتعد من الخروجات البسيطة لكنها تتميز بالجو الممتع، يتراوح سعر الفرد بالمركب النيلي من 5 إلى 10 جنيهات.

الخروج بمنطقة الأزهر والحسين

منطقة الأزهر والحسين بها العديد من الأماكن، التي يمكننا الاستمتاع بها بأقل التكلفة، مثل شارع المعز في الحسين ومنطقة الأزهر.

السيرك القومي

يعتبر السيرك القومي خروجة ملائمة جدًا للعائلات، إذ يستمتع الأطفال بفقرات السيرك الممتعة، كما يتميز بوجوده في قلب القاهرة، ويسهل الوصول إليه دون عناء، وتتراوح أسعار التذاكر في السيرك بين 20 و30 و50 و70 جنيهًا.

المركز الدولي للبولينج

يحتوي المركز على بلياردو على أعلى مستوى وبينج بونج وألعاب للأطفال، فهو من أفضل الأماكن التي يمكنك قضاء إجازة العيد بها دون الشعور بالملل، مواعيد العمل يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، سعر رسم الدخول 20 جنيهًا للفرد، وجيم البولينج 30 جنيهًا للفرد.

فاميلي بارك

توجد في القاهرة الجديدة عند مدخل مدينة الرحاب على طريق السويس الصحراوي، إذ أعلنت فتح أبوابها أمام الجمهور خلال عطلة عيد الأضحى حتى يوم السبت 8 أغسطس، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء.

وسعر تذكرة الدخول 70 جنيهًا للفرد، شاملة "دخول الحديقة، حديقة الحيوان والسفاري، بانوراما الأسلحة، ثلاث مناطق ألعاب ثابتة".

الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات

ويمكنك الاستمتاع بخروجة مميزة بمنطقة الصوت والضوء في تمام الساعة 7:30 مساءً، وذلك بعد أن أعلنت شركة مصر للصوت والضوء استمرار التخفيضات التي تقدمها على أسعار التذاكر باللغة العربية للمصريين والعرب، بهدف تنشيط السياحة وإتاحة الفرصة للمصريين والعرب الترفيه طوال أيام العيد.

وتبلغ سعر التذكرة العادية 45 جنيها بدلًا من 80 جنيهًا، وسعر التذكرة فئة الـVIP بـ65 جنيها بدلًا من 100 جنيه.