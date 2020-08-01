خلو القليوبية من مظاهر الاحتفال ثاني أيام عيد الأضحى

سادت حالة من الهدوء بمحافظة القليوبية في ثاني ايام العيد حيث خلت مظاهر الاحتفال من الزحام بمناطق الكورنيش والحدائق العامة، والتي تم غلقها أمام الجمهور وفتحها للتمشية فقط، خاصة في بنها والقناطر الخيرية وشبرا. وخلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بالقليوبية من الزوار لليوم الثاني، في إطار قرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات.

وفي هذا السياق تفقد المهندس أشرف درويش، مدير عام ري القناطر، صباح اليوم، حدائق وزارة الري بالقناطر الخيرية لمتابعة التعليمات الوزاريه باستمرار غلق الحدائق خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك مراجعة نوبتجيات التأمين والنظافة والري للحدائق للمحافظة عليها خلال فتره العيد.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثة طافية على مياه النيل فى القناطر الخيرية، وتبين أنها لشاب فى العقد الثانى من العمر، وتم نقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق.

وكان العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر الخيرية قد تلقي، بلاغا بوجود جثة طافية على مياه النيل بمنطقة عزبة سليم بالقناطر الخيرية.

وانتقل على الفور العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر، والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ، وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لشخص يرتدى ملابسه كاملة، ويدعى "عبد الله ع إ" 15 عاما، من قرية البرادعة التابعة لمركز ومدينة القناطر، وبالفحص تبين أنه غرق أثناء الاستحمام بعزبة سليم بالقناطر، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

فيما وزعت مبادرة "بنها لشبابها" هدايا مجانية علي المواطنين والأطفال والمارة بشوارع بنها، لإدخال الفرحة عليهم في عيد الأضحى المبارك.

وأشار أحمد شعلان مؤسس الحملة، إلى أن المواطنين يعيشون ظرفا استثنائيا بفعل غلق الأماكن العامة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع شباب الحملة للتفكير في مبادرة توزيع الهدايا، لإدخال الفرحة ورسم البسمة على الشفاه فرحا بالعيد.

أضاف شعلان أن تلك الخطوة لاقت صدى كبيرا من المواطنين ووصلت رسالة الحملة لهم، داعيا الله عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء، وتفتح جميع الحدائق والمساجد وتعود الحياة بطبيعتها.

فيما قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بالإشتراك مع قوات الشرطة بإخلاء المواطنين من مركب سياحي متوقف داخل مجرى نهر النيل أمام المعهد الدينى بشارع كورنيش النيل، لعدم حصوله على تراخيص وتفتقد كافة شروط السلامة، حفاظا على أرواح المواطنين من الخطر، طبقا لتعليمات المحافظ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة فى تصريحات صحفية أنه يوجد لجان متخصصة تجوب شوارع وطرق الوحدات المحلية والمدينة أيضا لرصد أى خروقات ومخالفات للقانون والتى من شأنها الحفاظ على أهالينا المواطنين من كافة الأضرار.

وناشد رئيس المركز والمدينة بعدم مخالفة القانون والالتزام بالاشتراطات واللوائح فى كافة المجالات لعدم تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين للقوانين وذالك بهدف فرض هيبة دون وساطة أومحسوبية.