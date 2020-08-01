طرح الإعلان الرسمي لفيلم "Honest Thief" لـ ليام نيسون

أصدَرت الشركة المنتجة لفيلم "Honest Thief"، الإعلان الرسمي للفيلم عبر موقع يوتيوب.

و"Honest Thief" من بطولة ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز والذي شارك في تأليفه مع Steve Allrich.

ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسّده ليام نيسون، وهو سارق بنك سيئ السمعة يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي لا يرحمانه، بحسب موقع "IMDB".

الفيلم مدته ساعة و32 دقيقة، ومن المقرر عرضه يوم 9 أكتوبر في أمريكا.

يذكر أنه من المقرر عرض الفيلم الكوميدي Made in Italy، لليام نيسون يوم 7 من الشهر الجاري، وهو من إخراج وتأليف James D'Arcy، ويشارك في بطولته Valeria Bilello وMicheál Richardson.

وليام نيسون، ولد 7 يونيو 1952، في جنوب أيرلندا، وعام 1993 لعب بطولة واحد من أكثر الأفلام تقييما على موقع السينما IMDB، وهو "قائمة شندلر".

وترشح ليامن نيسون لجائزة أوسكار عام 1994 عن دور في فيلم قائمة شندلر، والذي أخرجه ستيفين سبيلبيرج، ونال الفيلم أيضا 11 ترشيحًا من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وترشح ليام نيسون لعدد من الجوائز المختلفة بينها 3 جولدن جلوب، وترشيح من بافتا، وغيرها أكثر من 40 ترشيحًا.

وشارك "ليام" خلال مسيرته الفنية في أكثر من 120 عملًا فنيًا، وآخر أفلام ليام نيسون كان Ordinary Love عام 2019، إخراج Lisa Barros D'Sa, Glenn Leyburn.