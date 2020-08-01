"الأبوة الرقمية" مسؤولية.. 3 نصائح لحماية أطفالك من مخاطر الإنترنت

كشفت دراسة حديثة أجرتها إحدى شركات أمن المعلومات، بعنوان "الأبوة الرقمية المسؤولة"، عن أن 92% من الآباء في مصر يتركون أجهزتهم مع أبنائهم للترفيه عند السفر خصوصًا أيام الصيف، بينما يحاول 33% من المشاركين في الدراسة تهدئة أطفالهم بمساعدة الأجهزة، فيما يحاول 22% منهم كسب بعض الوقت للاستجمام.

92% من الآباء بمصر يتركون أجهزتهم مع أبنائهم للترفيه عند السفر

ومع ذلك، فإن 31% من الآباء لم يناقشوا قواعد السلامة والأمان على الإنترنت مع أطفالهم، ما يعني جهل الأطفال في أحيان كثير بكيفية التصرّف بأمان عبر الإنترنت.

33% من الآباء يحاولون تهدئة أطفالهم بمساعدة الأجهزة.. و31% يجهلون قواعد السلامة

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز النصائح التي تهم الآباء أجل تعليم الأطفال استخدام أجهزتهم بطريقة مفيدة، وحمايتهم من المحتوى غير المناسب.

1- شرح أخلاقيات الإنترنت للطفل، التي تتضمّن عدم كتابة الإساءات أو الإهانات للغير، وعدم نشر صور محرجة أو غير لائقة، وما إلى ذلك، فضلًا عن تعريفه بقواعد الأمان على الإنترنت، التي تشمل عدم الرد على الغرباء، وعدم نشر أكثر مما ينبغي من المعلومات الخاصة...إلخ.

2- الحرص على التواصل مع الطفل واكتشاف اهتماماته واقتراح محتوى مناسب ومدوّني فيديو مناسبين لتلك الاهتمامات، مع حرص الآباء على التأكيد لأبنائهم بتفهّم احتياجاتهم ورغباتهم وبأنهم موجودون إلى جانبهم متى ما احتاجوا للحصول على النصيحة والدعم.

3- التأكّد من تثبيت حل أمني موثوق به، لإحكام الرقابة على نشاط الطفل على الإنترنت.