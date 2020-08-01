التنمية المحلية مستمرة في تلقي طلبات التصالح طوال العيد

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّه جار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بعدد من المحافظات خلال فترة العيد، ويوجد متابعة مستمرة من قيادات كل محافظة، وبينهم السكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ المحافظين وفق توجيهات الحكومة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يضعون ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى في الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة، وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء في المحافظات، حيث توجد تعليمات للمحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف، والتأكد من تذليل العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.