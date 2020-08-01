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خروج 8 متعافين من كورونا من حميات مطروح.. وعزل 3 في العيد

كتب:

محمد بخات
01:29 م | السبت 01 أغسطس 2020
الفريق الطبى والتمريض بمستشفى حميات مطروح

الفريق الطبى والتمريض بمستشفى حميات مطروح

أعلن الدكتور مصطفى عبدالفتاح مدير مستشفى حميات مطروح اليوم، خروج 8 حالات تعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من المستشفى من إجمالي 12 حالة كانت محتجزة.

وأضاف عبدالفتاح، أنّه يوجد فى العيد 3 حالات فقط بقسم العزل، يخضعون للرعاية الطبية الشاملة، موضحا أنّ المستشفى يشرف على بعض حالات العزل المنزلية وحالتهم مستقرة، ويحصلون على العلاج من خلال التوصيل للمنازل، ويتم متابعتهم على مدار الساعة، تحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.

ولفت إلى أنّ الفيروس بدأ يفقد شراسته، وأصبحت مناعة المواطنين تتغلب عليه، ما انعكس أمامنا خلال الأيام الحالية.

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