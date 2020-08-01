التضامن: فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" ينقذ فتاة تفترش الشارع

رصد فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وجود فتاة تفترش شوارع العجوزة، وتدخل الفريق لعمل دراسة حالة أولية لها تبين أن الفتاة تدعى (ر . ا) 14 عاما، من الأطفال كريمي النسب، ملحقة منذ نعومة أظافرها بدار رعاية، ولكنها دائمة الهرب، وقد سبق وتم تحويلها لأكثر من دار ومن ثم تُقدم على الهرب منه.

من جانبه قام الفريق بعمل جلسة نفسية وتأهيلية للبنت لتوعيتها بمخاطر الشارع وضرورة الدمج المؤسسي بهدف استكمال حياتها على نحو صحيح، فاقتنعت الفتاة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لدمج الفتاة بأحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وسيقوم أخصائي إدارة الحالة بالبرنامج، بتجميع ملف الفتاة من كل دور الرعاية، والتي سبق دمجها بها، وذلك للوقوف على الحالة النفسية للفتاة تمهيدا لوضع خطة تأهيل لها، تضمن استقرار الفتاة داخل المؤسسة وتحقيق المصلحى الفضلى لها.