في سابقة.. مواطنون يهدون مرشح انتخابي "تورتة" احتفالا بالعيد بالشرقية

أهدى مواطنون بقرية الصوة الدكتور محمد سليم مرشح مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بمحافظة الشرقية عن حزب مستقبل وطن "تورتة" احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

ورسم المواطنون على التورتة صورة المرشح والتقط المواطنون الصور التذكارية مع المرشح وأعلنوا تأييدهم له ودعمه خلال الانتخابات كما تبادلوا التهاني بقدوم عيد الأضحى.

كما عقد المرشح لقاءا مع أهالي قرية شنبارة التابعة لمركز الزقازيق حيث نظم أحد أهالي القرية اللقاء وعرض المرشح ملامح برنامجه الانتخابي وقدم تعريفا عن أهمية مجلس الشيوخ والدور المنوط بالعضو القيام به.

وفي السياق نفسه واصل مواطنون زيارة المرشحين لتنهتهم بالعيد والتعبير عن دعمهم للمرشح حيث توجه عدد من تجار مركز فاقوس لزيارة الدكتور عبدالحكيم نور الدين مرشح فردي مستقل عن حزب حماة وطن لزيارته وتنهئته بالعيد وأعلنوا تأييدهم له .

كما عقد المرشح أحمد صلاح الطاورطي مرشح فردي عن حزب مستقبل وطن لقاء مع أهالي قرية ميت العز وعرض برنامجه الانتحابي فيما استقبله المواطنون استقبالا حاشدا معلنين تأييدهم له.

وتستعد حملة الدكتور أحمد أنور شاهين مرشح قائمة من "أجل مصر" مرشح عن حزب مستقبل وطن لتنظيم مؤتمرا لدعم المرشح عصر اليوم بمركز مشتول السوق.