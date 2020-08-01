إعدام طن مواد غذائية وعصائر في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إعدام طن مواد غذائية ومشروبات وعصائر متنوعة، وتحرير 73 محضر خلال شن الإدارة العامة للطب الوقائي حملة رقابية للمرور على 137 منشأة غذائية ووحدة صحية ومجازر وحدائق وأماكن تجمعات.

وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين، وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة، وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى الاستمرار في تكثيف حملات الطب الوقائي بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة، حرصا صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أن الحملة قامت بسحب 284 عينة متنوعة للتحليل، تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات وتم إعدام 736 كيلو أغذية و221 لتر عصائر وتحرير 73 محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.