نائب محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرار غلق شواطئ مدينة جمصة

تفقد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اليوم، شواطئ مدينة جمصة ومنطقة 15 مايو وحدائق الأندلس وابن لقمان يرافقه المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصه للتأكد من تطبيق قرار المحافظ بغلق الشواطئ.

وأكد الشيخ، أن تلك الإجراءات تهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومنع التجمعات والزحام في إطار منظومة الاجراءات الاحترازية المعمول بها للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره خلال المرحلة الحالية .

وأوضح أنه من خلال الجولات الميدانية نتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات العامة والتأكد من منع التجمعات خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.