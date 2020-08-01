5 معلومات مهمة عن أسعار الكهرباء الجديدة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تطبيق أسعار جديدة بداية من يوليو الماضي، وبدأت الشركات توزيع فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين عن شهر يوليو وفق الأسعار الجديدة، وتستعرض "الوطن" معلومات مهمة عن الأسعار الجديدة وفق بيانات وزارة الكهرباء، كالتالي:

1- من يزيد الاستهلاك الشهري الخاص بهم عن 650 كيلو وات يخرجون من الدعم، ومن الممكن التحكم في فاتورة الكهرباء عن طريق ترشيد الاستهلاك.

2- تثبيت أسعار بيع الطاقة الكهربائية لمدة 5 سنوات للجهود الفائق والعالي والمتوسط.

3- تتحمل وزارة المالية عبء مالي بمقدار 22 مليار جنيه، لدعم قطاع الصناعة بتخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار 10 قروش على الجهود (الفائق - العالي - المتوسط) لدعم قطاع الصناعة.

4- تحصيل رسوم النظافة ذاتها التي كان يتم تحصيلها سابقا خلال العام المقبل.

5- إذا كان هناك زيادات مقبلة ستكون طفيفة على أغلب الشرائح وسيتم مراعاة محدودي الدخل فيها، على أن يتم إلغاء الدعم بشكل نهائي بحلول 2025.