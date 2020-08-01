بدء تحصيل فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة اليوم

تبدأ شركات توزيع كهرباء القاهرة التسع على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، تحصيل فاتورة الاستهلاك بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءا من اليوم "أول أغسطس" عن استهلاك شهر يوليو المنقضي.

وستكون الفواتير وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى أعلنتها وزارة الكهرباء في يونيو الماضي وبدأ تطبيقها على المستهلكين بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21%.

ووضعت الحكومة خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، تتضمن مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بحلول عام 2025 بدلاً من عام 2021 بزيادة 3 سنوات أخرى.

والزيادات خلال السنوات المقبلة ستكون طفيفة على أغلب الشرائح وسيتم مراعاة محدودي الدخل فيها على أن يتم إلغاء الدعم بشكل نهائي بحلول عام 2025.

*** أسعار شرائح الكهرباء فى 2020/2021

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا بدلا من 30 قرشا)

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرشا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا)

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 قرشا بدلا من 82 قرشًا)

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشا بدلا من 100 قرش)

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشا)

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 118 قرشًا).

- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)

وأكدت وزارة الكهرباء أن من يزيد استهلاكهم عن 650 كيلو وات سيخرجون من الدعم، مشيرًا إلى أنه من الممكن التحكم في فاتورة الكهرباء عن طريق ترشيد الاستهلاك.

** وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشا).

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (115 قرشا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات (140 قرشا).

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا).

- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات (160 قرشا).