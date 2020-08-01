عاجل.. مصر للطيران تعلن توقف رحلاتها للكويت لأجل غير مسمى

أعلنت شركة "مصر للطيران"، إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم ولحين اشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

وأهابت "مصر للطيران"، بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم 1717 أو 090070000 أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.