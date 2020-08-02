فيديو ..BMW تتيح تطبيقا جديدا للتفاعل الذكي مع السيارات

أعلنت الشركة الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفارهة BMW، عن خاصية (تطبيق BMW) والذي يتيح ميزات التطبيق الذكي التفاعل بسهولة مع السيارة مثل (إدخال الوجهة، وبيانات السيارة واستفسارات الحالة، وتفعيل نظام التهوية قبل بدء الرحلة) كل ذلك يمكن القيام به بسهولة عبر الهاتف الذكي.

ونشرت الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب) فيديو توضح إمكانيات تطبيق bmw، وأشارت إلى أن كل المطلوب هو سيارة BMW منذ عام 2014 وما بعده مع خدمات ConnectedDrive وهاتف ذكي متوافق.

يتميز تطبيق My BMW بتصميم جديد وجذاب ويثير الإعجاب من خلال بنية قائمة سهلة وبديهية، يمكنه حتى التعامل مع بيانات العديد من سيارات BMW، مما يتيح مراقبة السيارات الأخرى داخل الأسرة أو أسطول سياراتك الصغير.