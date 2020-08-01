محافظ مطروح يتفقد الشارع الجديد والمعرض اللوجيستي للخضروات والفاكهة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، السبت ثاني أيام عيد الأضحى الشارع الجديد وسط مدينة مرسى مطروح، ومتابعة جهود النظافة.

وتابع "شعيب"، اليوم، من خلال جولاته الميدانية المستمرة، للاطمئنان على توافر جميع الخدمات والسلع للمواطنين خاصة مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وكثفت فرق النظافة بعاصمة المحافظة من أعمالها، فى ظل ما تشهده المحافظة من إقبال خلال أيام العيد، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وإغلاق فتحات عدد من الأعمدة، حرصا على سلامة المواطنين، ومشددا على متابعة تأمين تلك الأعمدة من سرقة الأغطية.

ومن ناحية أخرى تفقد محافظ مطروح المعرض اللوجيستى لبيع الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة 30 % للمواطنين عن الأسواق وتابع توافر السلع، مؤكدا على زيادة المعروض من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة بما يتناسب مع حجم البيع والإقبال من المواطنين.