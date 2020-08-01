الصين تسجل 207 ملايين رحلة بالسكك الحديدية في يوليو

سجلت الصين قيام 207 ملايين رحلة ركاب بالقطارات في الشهر الماضي، حيث عززت العطلات الصيفية، الطلب على السفر، وفقا لأحدث بيانات، ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 24% عن الشهر الماضي، وفقا لمجموعة السكك الحديدية الصينية الحكومية.

وذكرت الشركة أن شهر يوليو شهد القيام بمتوسط 6.67 مليون رحلة ركاب كل يوم، مع ذروة 7.9 مليون رحلة مسجلة في 25 يوليو، أعلى عدد يومي منذ ذروة سفر مهرجان الربيع هذا العام.

اتخذت الشركة مجموعة من التدابير، من بينها الاستفادة من التذاكر الإلكترونية لزيادة الكفاءة خلال عطلات الصيف.

قالت الشركة إن طرح خدمات التذاكر الإلكترونية عادت بالنفع على أكثر من 99% من ركاب السكك الحديدية، التي تغطي إجمالي 2700 محطة سكة حديد في أنحاء البلاد.

تم تجربة التذاكر الإلكترونية في محطات القطار فائق السرعة في مقاطعة هاينان في نوفمبر 2018، وتم تطبيقها بشكل كامل في السكك الحديدية فائقة السرعة والخطوط بين المدن في البر الرئيسي الصيني في أبريل.