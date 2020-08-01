أوائل الثانوية العامة 2020.. ماذا فعل بريمو 2019 بعامهم الجامعي؟

أيام قليلة تفصلنا عن نتيجة أوائل الثانوية العامة 2020، بعد عام دراسي استثنائي شهد العديد من القرارات التي أثرت بشكل كبير في العملية التعليمية والطلاب أنفسهم، مما زاد من وتيرة القلق للطلاب وخصوصا الأكثر اجتهادا من بينهم، ولا تقف أحلامهم عند النجاح أو المجموع الجيد وإنما يسعون للتفوق والمنافسة على لقب الأول فيما بينهم، رغم كل ما مروا به من تأجيل للامتحانات ودراسة من المنزل وإجراءات احترازية خلال تأدية اختبارتهم فضلا عن مواجهتم قلق الامتحانات وقلق مواجهة فيروس كورونا المستجد في آن واحد، وفي وقت ينتظر طلاب 2020 الأوائل تحدثت الوطن إلى أوائل عام 2019 للحديث عن عامهم الجامعي الأول الذي عانوا هم أيضا من الإجراءات الاحترازية.

ما بين أوائل الكليات الأدبية وأوائل الكليات العلمية شهدت العملية التعلمية حالة استثنائية للطلاب في الجامعات ولكن الظروف لم تثن المتفوقين عن النجاح واستيعاب التغييرات، وقالت هانيا الدسوقي، الثاني مكرر بالشعبة الأدبية للثانوية العامة، وطالبة كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، لـ"الوطن"، أنها تقدر الضغط نفسي على الطلاب، مشيرة إلى أن العام الدراسي الذي جاء تحت وطأة كورونا كان مختلفا جدا، وليس عاما جامعيا عادايا.

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الثانى مكرر أدبي: قدمت أبحاث وامتحنت أونلاين

وتتابع هانيا في حديثها في "الوطن"، أن الكلية أتاحت لها طريقتان من الامتحان الأول من خلال الأبحاث والثاني أون لاين، وهي اختارت نظام الأبحاث بالفعل، ولكن بعد تقديم الأبحاث قررت الجامعة أن الطلاب الدارسين بنظام المنح، يجب أن يؤدوا الامتحانات أونلاين وبالفعل تقدمت للامتحانات والتي أدتها بتفوق. وتوجهت برسالة لطلاب الثانوية العامة "استحملوا وربنا مش هيضيع تعبكم".

الأول علمي رياضة لطلاب الثانوية: ربنا مش هيضيع تعبكم

وقال محمود محمد بيومي الأول على الجمهورية في شعبة علمي رياضة، إنه يعلم أن سنة الدراسة في ثانوي عام "طويلة وصعبة" موضحا أنه يدرس بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية ونظرا لظروف كورونا أدى الامتحانات أونلاين، مطمئنا طلاب الثانوية العامة "ربنا مش هيضيع تعبكم".

وتقول الطالبة هاجر محمد زكي الأولى على شعبة علمي علوم، والتي تدرس في كلية طب جامعة سوهاج، أنها لم تستفاد كامل الاستفادة من العام الدراسي نظرا لطبيعة كليتها العملية والتي تتطلب النزول للمعامل والدراسة في الكلية وهو ما لم يتحقق نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بالعالم كله جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

الأولى علمي علوم: نحتاج لمضاعفة المجهود العام المقبل

وتابعت طالبة كلية الطب جامعة سوهاج لـ"الوطن" انها كانت تدرس بنظام الأونلاين وكانت تقدم الأبحاث المطلوبة منها أولا بأول، ما جعلها تشعر بأنها تحتاج مضاعفة مجهودها العام المقبل لتعويض ما فاتها.

وكان السيد عطا المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، قال إنّه لا تغيير في قواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي، مؤكدا أنّها كما هي، سواء كانت فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للطلاب أو الشهادات "المعادلة، العربية، والأجنبية"، أو القبول بالكليات أو غيرها من القواعد أو الطلاب المستثنين من قواعد التوزيع الجغرافي.

إعفاء الـ1500 أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافي في التنسيق وفي وقت لاحق أوضح عطا، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنّ المجلس الأعلى للجامعات استقر على استثناء الطلاب الأوائل من الثانوية العامة والدبلومات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 1500 طالب من الثانوية العامة مقسمة على الثلاث شعب بالتساوي "العلمية والأدبية والرياضية"، واستثناء الـ50 الأوائل من طلاب الدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي.