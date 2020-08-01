أوائل الثانوية العامة 2020.. تهنئة ورحلات ومنح وامتيازات

ينتظر أوائل الثانوية العامة 2020 العديد من الامتيازات والتي اعتاد الأوائل على الحصول عليها بعد عام من الجد والاجتهاد مما يجعل تكريمهم وتقديرهم واحد من أهم أولويات الدولة بكل مؤسساتها تبدأ بتهنئة تليفونية من وزير التربية والتعليم وتستمر برحلات ومنح وتكريمات مستمر، لدفعة شهدت ظروفا استثنائية وإجراءات احترازية هي الأولى من نوعها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان السيد عطا المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، قال إنّه لا تغيير في قواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي، مؤكدا أنّها كما هي، سواء كانت فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للطلاب أو الشهادات "المعادلة، العربية، والأجنبية"، أو القبول بالكليات أو غيرها من القواعد أو الطلاب المستثنين من قواعد التوزيع الجغرافي.

إعفاء الـ1500 أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافي في التنسيق

وفي وقت لاحق أوضح عطا، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنّ المجلس الأعلى للجامعات استقر على استثناء الطلاب الأوائل من الثانوية العامة والدبلومات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 1500 طالب من الثانوية العامة مقسمة على الثلاث شعب بالتساوي "العلمية والأدبية والرياضية"، واستثناء الـ50 الأوائل من طلاب الدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي.

وترصد "الوطن" ما يتنظر طلاب أوائل الثانوية العامة للعام المقبل بناء على ما شهده أوائل العام الماضي والمتمثل في التالي:

أوائل الثانوية العامة يستقبلون التهنئة من وزير التربية والتعليم

وفي العام الماضي نشر برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية "dmc" العام الماضي، فيديو للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أثناء اتصاله بأوائل الثانوية العامة، وتهنئتهم على تفوقهم. وقال شوقي: "إحنا النهاردة اعتمدنا نتيجة الثانوية بنسبة نجاح مشرفة، أكبر من السنة اللي فاتت"، وأجرى اتصالات بعددٍ من الطلاب الذين قابلوا المكالمة ببهجة سعادة غامرة.

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تكريمات من المحافظين

يحرص محافظي الأقاليم الذي حصد أبنائها التفوق في نتيجة الثانوية العامة على تكريم الطلاب في احتفاليات، كان أبرزها: تكريم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، العام الماضي أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 9 طلاب، فى الحفل الذى أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وشملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير ولاب توب ودرع المحافظة.

وكرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أوائل الثانوية العامة في حفل شمل توزيع المحافظ هدايا على الطلاب، والبالغ عددهم 6 من أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، شملت مبالغ مادية، وأجهزة لاب توب، وأجهزة تابلت، لكل طالب، وطالبة وشهادات تقدير، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

منح من العديد من الجامعات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، العام الماضي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن تقديم 180 منحة لأوائل الثانوية العامة للستين الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة؛ والستون الأوائل علمي علوم، والستون الأوائل علمي رياضة، والستون الأوائل أدبي.

وحصد أوائل الثانوية العامة العام الماضي أيضا 300 منحة من جامعة الأهرام الكندية، حيث أعلن الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية، أنّ مجلس العمداء وافق على تقديم منح دراسية لـ300 من الأوائل على الثانوية العامة بحد أقصى 10 منح، في كليات طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، إدارة الأعمال، علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام

ووزعت الجامعة الألمانية بالقاهرة، منحًا دراسية لأوائل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة منذ تأسيسها ورغم إن أوائل الثانوية على مستوى الجمهورية للعام الماضي كانوا يمثلون 7 محافظات فقط، بينما توجد 19 محافظة خالية من أوائل الجمهورية، خصصت الجامعة منحًا دراسية لمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والمنيا وقنا وأسوان والسويس، إلى جانب باقي محافظات جمهورية.

رحلة الأوائل

وبعيد عن الدراسة الأكديمية عاش الطلاب أجواء من المتعة والمغامرة والمعرفة في رحلة نظمتها وزارة الشباب الرياضة إلى أوروبا لمدة 10 أيام، لأولائل الثانوية العامة بعد ضغوط المذاكرة المكللة بالنجاح والتفوق.