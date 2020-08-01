مصرع طفل صدمته سيارة نقل قمامة في الدقهلية

لقى طفل مصرعه في الدقهلية، اليوم السبت، متأثرا بإصابته بعدما صدمته سيارة نقل قمامة تابعة لمجلس مدينة المطرية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية بوقوع حادث تصادم بالقرب من شرطة المسطحات المائية بالمطرية ومصرع طفل.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفل يدعى "عادل عيسى إبراهيم، 10 سنوات، من قرية "النسايمة" التابعة لمركز المنزلة إثر صدمه عن طريق سيارة نقل قمامة حمولة 10 طن تابعة لمجلس مدينة المطرية تحمل أرقام "7612 د ط ب".

وتحفظت مباحث المركز على سائق السيارة ويدعى "أسامة م. ا"، وكذا السيارة بمركز الشرطة على ذمة تصرفات النيابة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المطرية المركزي، تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.