ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار رافعة بالهند إلى 16 قتيلا وجريحا
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أ ش أ
04:47 م | السبت 01 أغسطس 2020
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار رافعة في حوض بناء سفن تديره الحكومة الهندية جنوبي البلاد إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا، وإصابة 5 آخرين بجروح.
وقال المسؤول الحكومي المحلي فيناي تشاند -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت- إن معظم الضحايا من العمال المتعاقدين، وإن الرافعة انهارت على العمال الذين يعملون عليها أو واقفين بالقرب منها خلال إجراء تجارب اختبار تحميل، مضيفًا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.وأوضح تشاند أنه فتح تحقيقًا للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وملابساته.