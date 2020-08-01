ساحة الطيب تعود لاستقبال الزائرين في الأقصر

أعلن المشرفون على ساحة الشيخ الطيب بمدينة القرنة غرب الأقصر، استقبال الزائرين مرة أخرى من أهالي المدينة، بعد توقف دام فترة طويلة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة جراء جائحة كورونا المستجد.

وقال الشيخ محمد الطيب، المشرف على الساحة، شقيق شيخ الأزهر، إنّ الساحة توقفت عن استقبال الزائرين والمريدين تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بالفيروس.

وأضاف الطيب أنّه في ظل قرار إعادة فتح المساجد، فتحت الساحة أبوابها لاستقبال الزائرين والمريدين مع التوجيه باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولن يُقبل دخول زائر أو زائرة دون كمامة، وممنوع السلام باليد مهما كان الشخص، ومهما كانت الظروف، والالتزام بالتباعد بين الأشخاص بحيث تكون المسافة بين الشخص والشخص الأخر لا تقل عن متر ونصف.

وأكد أنّ الإجراءات الاحترازية تطبق على الرجال والنساء والأطفال من عُمر 8 سنوات، كما خصصت الساحة أرقام هواتف للتواصل مع زائري الساحة حال مواجهتهم أي مشكلة.

وأسس الساحة الشيخ الطيب، جد الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كانت وما زالت من أشهر وأكبر الساحات الصوفية في مصر، وتكاد لا تفرغ من المحبين والمريدين وأصحاب الحاجات، حيث أخذ آل الطيب على عاتقهم، منذ تأسيس الساحة قبل عقود طويلة، قضاء حوائج الناس، حتى أصبحت الساحة تكتظ يوميًا بالمئات من المصريين والأجانب الذين يلجأون لرائد الساحة الشيخ محمد الطيب في قضاء حوائجهم وحل مشكلاتهم العائلية والتجارية والدينية.