استمرار فتح المجازر في ثاني يوم العيد بالمجان في الأقصر

كشف الدكتور عاطف أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تتم مواصلة العمل داخل المجازر البالغ عددها 5 منها 3 في إسنا وواحد في أمنت والحبيل، وذلك لذبح الأضاحي في اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، بالمجان تمامًا لخدمة المواطنين بصورة أفضل خلال العيد، حيث تم ذبح عدد من العجول التابعة للمؤسسات الخيرية والأهالى والخراف داخل المجزر بصورة طبيعية بأول أيام العيد.

وقال "أحمد" إن المجازر مستمرة أيضًا في استقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، طوال أيام العيد مجانًا، حفاظًا على البيئة ولضمان سلامة وجودة لحوم الأضحية، وذلك بعد الكشف عليها من خلال أطباء متخصصين، كما يتم الكشف أيضا على الجزارين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ويحتفل الأقصريون اليوم بثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما شهد يوم أمس خلو الشوارع والميادين نهارًا من المواطنين والتجمعات نتيجة شدة الحرارة، الأمر الذي كان على النقيض ليلًا حيث شهد كورنيش الميل تجمعات كثيفة للمواطنين بعد انكسار موجة الحر.