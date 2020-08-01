وصول أول وفد سياحي أمريكي إلى الأقصر منذ مارس الماضي

شهدت مدينة الأقصر، السبت، وصول أول مجموعة سياحية أمريكية الجنسية قادمة من أسوان، لرؤية آثار المدينة التاريخية والاستمتاع بسحرها الفرعوني.

وقال خالد السعدي المرشد المصاحب للمجموعة، إنّ المجموعة جاءت من مطار باريس إلى مطار القاهرة الدولي للاستمتاع برحلة كاملة بآثار مصر، وهي أول رحلة أمريكية منذ مارس الماضي الذي شهد تعليق حركة الطيران الدولية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف السعدي، لـ"الوطن"، أنّ المجموعة جاءت إلى الأقصر بعدما زارت معبد فيلة في أسوان، وزارت اليوم معبد الأقصر، وتتحرك بعد قليل لإجراء رحلة نيلية عبر مركب شراعية "الفلوكة" ثم تستكمل زيارتها غدًا إلى آثار مدينة القرنة غرب المحافظة، قبل الدخول في رحلة لتفقد المدينة عبر سياحة الجِمال.

وتابع المرشد المصاحب للمجموعة، أنّهم سيختتمون زيارتهم للأقصر بعد غد بتفقد مجمع آثار الكرنك، وسط المدينة، ثم جولة بوسط البلد يغادرون بعدها إلى القاهرة لاستكمال زيارتهم إلى مصر.

ولفت السعدي إلى أنّ العاملين بمعبد الأقصر استقبلوا السياح الزائرين بالورود والهدايا التذكارية، إضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية جراء جائحة فيروس كورونا، نافيًا شائعة وجود حظر من أمريكا على رحلات مواطنيها لمصر.

واستقبلت الأقصر الفترة الماضية العديد من الوفود السياحية القادمة من الغردقة والقاهرة لزيارة المعالم السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة بمختلف مدن المحافظة.