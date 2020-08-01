نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

يترقب طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل أيام أنّ إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، يعقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بـ48 ساعة، إذ ذكر مجلس الوزراء أنّ إجازة عيد الأضحى المبارك تنتهي الإثنين 3 أغسطس.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، لـ"الوطن"، إنّه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.

وتستعرض "الوطن" لطلاب الثانوية العامة، خلال التقرير التالي طريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ، على مدار الساعة.

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم

ـ يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن" على الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/register/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-2020?fbclid=IwAR2oS7fLjL6oTmtEkvl9pfBad1wnrAsJowZzRSr-nXv72lS4tZhytkljeMc

ـ كتابة البيانات الخاصة بالطالب.

ـ تسجيل الاسم الرباعي للطالب بحسب رقم الجلوس.

ـ تدوين رقم الجلوس للطالب.

ـ تحديد الشعبة المنتمي إليها الطالب، سواء كانت علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي.

ـ اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ـ تسجيل البريد الإلكتروني.

ـ إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

وأوضح حجازي أنّ أعمال تقدير الدرجات، تسير وفق الخطة الزمنية المتوقعة لها، بسلاسة ودون استعجال لمقدري الدرجات والمصححين، من الوزارة، مشيرا إلى أنّ النسبة العامة للنجاح لعام 2020، جاءت أعلى مقارنة بنسب العام الماضي 2019، ويستمر العمل بتقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.

ونوهت وزارة التربية التعليم بأنّ جميع الطلاب سيحصلون على جميع حقوقهم دون التميز أو الخضوع لأي ظلم، والالتزام بتطبيق قواعد القانون، كما أن أعمال التقدير تتم بأقصى معايير الدقة، مع مراعاة النماذج التي وضعتها الوزارة، مشددة على الدور الهام الذي تلعبه المراجعة من أجل المصلحة العليا لطلاب الثانوية العامة.

ووجّهت الوزارة بسرعة الانتهاء من نظر تطابق الإجابات بعدد من المواد باللجان التابعة للكنترول، إضافة للإسراع من انتهاء تطبيق قواعد الرأفة في إطار الضوابط التي تفرضها المراجعة النهائية.

تنسيق أوائل الثانوية العامة

وأضاف المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، في تصريح سابق له لـ"الوطن"، أنّ المجلس الأعلى للجامعات استقر على استثناء الطلاب الأوائل من الثانوية العامة والدبلومات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 1500 طالب من الثانوية العامة مقسمة على الثلاث شعب بالتساوي "العلمية والأدبية والرياضية"، واستثناء الـ50 الأوائل من طلاب الدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي.

وأوضح أنّه لا تغيير في قواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي، سواء ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للطلاب أو الشهادات "المعادلة، العربية، والأجنبية"، أو القبول بالكليات أو غيرها من القواعد أو الطلاب المستثنين من قواعد التوزيع الجغرافي.