مصر للطيران تعلن 6 طرق للاستفسار ومراجعة حجز الرحلات للكويت

أعلنت مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتبارًا من اليوم ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، بناءً على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

وناشدت مصرللطيران عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الطرق الآتية:

-الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران علي رقم 1717، أو على رقم 090070000.

- الاتصال دولي من خلال الرقم 97144358444+.

- للاتصال من داخل السعودية على رقم 8008200140.

- من خلال البريد الإلكتروني: callcenter@egyptair.com.

- زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.

وأشارت شركة مصر للطيران أنّ مركز الاتصالات يعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.