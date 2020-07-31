مصر للطيران تسير 28 رحلة خلال 24 ساعة تقل 2500 من جنسيات مختلفة
كتب:
أيمن حمزة
02:12 م | الجمعة 31 يوليو 2020
أعلنت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، جدول تشغيل رحلاتها المقررة اليوم الجمعة.
وكشفت الشركة خلال بيان لها، أنها ستسير اليوم 28 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلي كل من « أثينا- باريس- فرانكفورت- لندن- ميلانو - لارناكا - أمستردام - كوبنهاجن - برلين - جوبا - ميونخ - بودابيست - الخرطوم - الشارقة - البحرين- نيويورك - دبي» و رحلتين جويتين إلي «أبوظبي» بالإضافة إلي رحلة داخلية إلى « الغردقة» و ثلاثة رحلات جوية إلي « شرم الشيخ» ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من « جدة - المدينة المنورة - أبوجا - بغداد - موسكو».
وذكر البيان، أن الرحلات الـ 28 ستقل على متنها ما يقرب من 2500 مسافر من جنسيات مختلفة.