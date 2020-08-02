صور.. نقل لحوم الأضاحي من أسوان للقاهرة لبدء مرحلة التشفية

أكد الدكتور محمد عزت مدير أوقاف أسوان، بدء نقل لحوم الأضاحي بالسيارات المبردة المجهزة إلى مجازر البساتين بالقاهرة لبدء مرحلة التشفية والتعبئة استعداداً لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف في تصريح له أن وزارة الأوقاف استمرت لليوم الثاني على التوالي في ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام التشريق اليوم السبت، بينما عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل، ويجري تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعداداً لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.