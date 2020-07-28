وزير الأوقاف يوضح 5 أهداف لمشروع صكوك الأضاحي

أكد الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، في بيان له أنه لا شك أن مؤسسات الدولة الوطنية عندما تقدم على مشروع ما؛ لا تقدم عليه عبثًا، إنما عن دراسة واعية، ولأهداف وطنية، وعندما شرعت وزارة الأوقاف المصرية في مشروع صكوك الأضاحي إنما شرعت فيه لتحقق أكثر من هدف وهي:

1- إعطاء نموذج للشفافية في العمل التطوعي الذي يتم بمنتهى الشفافية تحصيلًا وتوزيعًا على المستحقين دون تحقيق أي ربح مادي أو أية مصروفات إعلانية أو إدارية.

2- إعطاء نموذج لتعاون مؤسسات الدولة الوطنية على هدف وطني نبيل يحقق حلقة وصل بين أهل الفضل والعطاء وبين المستحقين الحقيقيين بعزة وكرامة.

3- المحافظة على البيئة، بدلا من الذبح في مداخل العمارات والأبراج أو على قارعة الطريق أو خارج المجازر.

4- قطع الطريق على بعض الجماعات المتطرفة التي كانت تتاجر بالعمل الخيري والتطوعي وتوظفه توظيفًا خالصًا لمصالحها.

5- بيان معدن الشعب المصري الأصيل في كرم العطاء وعظم ثقته في مؤسسات الدولة الوطنية فعلى الرغم من كل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله فقد حقق مشروع صكوك الأضاحي حتى الآن معدلات أفضل من معدلات العام الماضي مما يدل على كرم هذا الشعب الأصيل وتراحم وتكافل أبنائه.