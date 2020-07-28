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3 مديريات بالأوقاف تحقق ضعف مبيعات صكوك الأضاحي عن العام الماضي

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
09:16 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

حققت مديريات أوقاف السويس وشمال سيناء وأسوان حصيلة مبيعات ضعف ما جرى تحصيله العام الماضي، في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحسب بيان للوزارة، صرف مكافأت إضافية لكل مديرية من المديريات تقديرًا لجهودهم في المشروع، على أن تكون المكافأة من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة للمستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وتميزت مديرية أوقاف القاهرة وحققت الصدارة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، إذ حققت 500 صك جديدة ليرتفع رصيدها إلى 8034 صكًّا، وقرر الوزير صرف مكافأة قدرها 12 ألفًا و500 جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة.

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