حظك اليوم الأحد 2-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

من أبرز عيوب مولود برج الأسد أنّه يحب نفسه لدرجة الأنانية، فهو يعطي نفسه الأهمية على غيره.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدًا من الاهتمام لصحتك ولا تتحامل على نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

حافظ على اللباقة ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.