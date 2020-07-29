حظك اليوم الأربعاء 29-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بشخصية عنيدة متصلبة الرأي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمور التي يعتقد بأنه أفضل من يعرفها، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.