حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

حب الذات والافتخار بالنفس المبالغ فيه من أكثر عيوب ومساوئ مواليد برج الأسد، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة وقد تخدمك تطورات ومستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة الإيجابي يساعدك أن تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.