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محمود مسلم

الجيش اللبناني يؤكد استمرار خروقات الطيران الإسرائيلي للأجواء

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(وكالات)
05:58 م | السبت 01 أغسطس 2020
إحدى طائرات سلاح الجو الإسرائيلي

إحدى طائرات سلاح الجو الإسرائيلي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، تسجيله 16 خرقاً جوياً للطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية خلال 24 ساعة، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار الجيش اللبناني، في بيان، إلى أنه "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وأعلن الجيش اللبناني، أمس الأول الخميس، أنه جرى تسجيل 34 خرقا جويا إسرائيليا للأجواء اللبنانية خلال 24 ساعة، وتحديدا فوق العاصمة اللبنانية "بيروت" ومناطق الجنوب وعاليه والشوف وبعبدا.

 

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