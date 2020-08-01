الجيش اللبناني يؤكد استمرار خروقات الطيران الإسرائيلي للأجواء

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، تسجيله 16 خرقاً جوياً للطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية خلال 24 ساعة، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار الجيش اللبناني، في بيان، إلى أنه "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وأعلن الجيش اللبناني، أمس الأول الخميس، أنه جرى تسجيل 34 خرقا جويا إسرائيليا للأجواء اللبنانية خلال 24 ساعة، وتحديدا فوق العاصمة اللبنانية "بيروت" ومناطق الجنوب وعاليه والشوف وبعبدا.