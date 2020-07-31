فريد زهران يدعو المصريين لدعم "القائمة الوطنية" في انتخابات الشيوخ

قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن الأهداف والطموحات التي عبرت عنها ثورتي 25 يناير و30 يونيو لم تكن لتحقق بحزب واحد أو صوت واحد أو انفراد أيا كان بالسلطة وحده ولكنها يمكن أن تتحقق من خلال الآراء المختلفة والتعددية السياسية والديمقراطية وإعطاء فرصة عادلة ومتساوية لجميع الأحزاب والقوى السياسية التي تقف على أرضية واحد وهي أرضية الدولة الوطنية في مواجهة المخاطر والتحديات الدولية.

وأضاف "زهران" خلال فيديو، أن تحالف القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، من الممكن اعتباره خطوة مهمة في اتجاه انفراج سياسي لو اتبع ذلك خطوات أخرى، من الممكن اعتباره خطوة في اتجاه بناء دولة مدينة ديمقراطية حديثة.

وتابع: "لذلك قررنا خوض تلك المعركة في إطار هذا التحالف الانتخابي لكي ننجح جميعا مهما تعددت واختلفت الآراء والأفكار الأخرى مع الأحزاب المشاركة الأخرى بالقائمة، وأدعو الجميع لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر".