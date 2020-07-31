مصدر أمني: خطة شاملة لتأمين انتخابات "الشيوخ" وسط إجراءات احترازية

قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية تباشر استعدادتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال خطة شاملة ستوفر الأمان الكامل لكل مجريات العملية الانتخابية بداية من تأمين اللجان واستلامها وانتهاء بنقل الصناديق وتأمين عمليات الفرز مع مراعاة الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أنه سيجري التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيّ من تلك الممارسات، ومواجهة أيّ مظهر من مظاهر الخروج على القانون.

ووفقا للمصدر فإن الخطة تشمل تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان، من خلال عدد من الدوائر الأمنية.

كما سيجري توفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، وتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة للحماية المدنية سوف تقوم بعمليات فحص وتعقيم بشكل دوري لكافة اللجان، وسط تمركز العديد من رجال الأمن لتأمين عمليات الاقتراع مع التدعيم بالمعدات وسيارات الإطفاء والإنقاذ بمحيط اللجان، لحين انتهاء عمليات التصويت على أن تقوم فرق من خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، بعمليات فحص كل المقار الانتخابية ومحيطها والتأكد من توافر كل الاشتراطات الأمنية اللازمة بها وصلاحيتها لإجراء الانتخابات بها.

وتابع المصدر أنه سيتم فرض حرم آمن، بمحيط اللجان الانتخابية من خلال وضع صدادات مرورية لمسافة لا تقل عن 15 مترا، لتأمين عمليات دخول وخروج المواطنين للجان الانتخابية، مع قيام رجال المرور بعمليات رفع للسيارات المتروكة القريبة من اللجان لفرض أكبر قدر من التأمينات، مع تسهيل عمليات الاقتراع للمواطنين ومنع الزحام تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.