4 دول تتجه لحظر "تيك توك" بسبب الأمن القومي والمحتويات البذيئة

أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه سيحظر استخدام تطبيق تيك توك فى الولايات المتحدة، حيث تشتبه السلطات فى إمكان حصول عمليّات تجسّس عبره.

وقال ترامب للصحفيين فى الطائرة الرئاسية، مساء أمس، فيما يخص تيك توك، سنقوم بحظره»، وبعد عدة تحذيرات، وجهت باكستان الإنذار الأخير لـ"تيك توك"، بسبب ما أسمته بـ"محتويات لا أخلاقية وبذيئة ومبتذلة" ينشرها التطبيق على منصته للتسجيلات المصورة القصيرة.

وأعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية أنها تلقت شكاوى كثيرة ضد التطبيق بسبب آثاره السلبية على المجتمع، وخصوصاً الشباب، وذكّرت الهيئة أنها وجهت سابقاً تحذيرات للشركة لحملها على تعديل مضمونها، قبل توجيه الإنذار الأخير، ورحب مستشار رئيس الوزراء لشئون الإعلام الرقمى، أرسلان خالد، بالقرار قائلاً: "استغلال الفتيات الصغيرات على تيك توك وتسليعهن وتصويرهن بمظهر جنسى يسبّب مشكلات لدى الأهل".

وفى الهند، أصدرت السلطات قراراً حظرت فيها التطبيق إضافة إلى 58 تطبيقاً آخر، معللة ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومى، وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، إن بعض التطبيقات تضر بسيادة ونزاهة الهند، وأمن الدولة، والنظام العام، وقال تقرير نشرته مجلة فوربس إن هذا الحظر شكل ضربة لمالك "تيك توك" الذى استثمر أكثر من مليار دولار لبناء قاعدة مستخدمى تطبيقه فى الهند، لكنه الآن يواجه خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار وسط دعوات لحذف التطبيق من الهواتف.

وفى أستراليا، قال السيناتور جيم مولان، نائب رئيس قسم التدخل الخارجى، إن "تيك توك" قد يكون خدمة للتجسس ولجمع البيانات، وطالب المستخدمين بالحذر والتدقيق، وكان النائب العام الأسترالى، جورج كريستنسن، اتهم بعض الجهات بإساءة استخدام التطبيق ودعا لحظره، كما حث رئيس الوزراء، سكوت موريسون، الأشخاص الذين يحمّلون بياناتهم على التطبيق إلى الحذر.