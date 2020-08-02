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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 2-8-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
01:12 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بإتقانه لعمله وإخلاصه لأحبته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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