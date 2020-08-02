حظك اليوم الأحد 2-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتعامل مولود برج العقرب، بحذر شديد مع الآخرين، وعدم ثقته في من حوله بسهولة، فهو شخص لا يظهر مشاعره بسهولة، لكنه يحب بكل قوة، ويهتم بمشاعر الآخرين بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الحظ يدعمك ويمدك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وتتفجر حيوية ونشاطا.

ومن أشهر مواليد برج العقرب الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.