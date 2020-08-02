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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 2-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
01:12 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يتميز بعدم تحفظه في مشاعره، فهو يقدم مشاعره لمن يهواه قلبه بسهوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

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