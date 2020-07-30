حظك اليوم الخميس 30-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بحبه لاستخدام الحيادية في حديثه مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك إصرارا وحماسا ويساعدك ذلك على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.