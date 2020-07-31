حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الميزان حسا عاليا ويتميز بالحيوية والإبداع في مختلف نواحي الحياة، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

عطارد في مربع برجك.. اهدأ اليوم ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.